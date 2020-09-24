Правительство изменило порядок возмещения расходов на жилье при командировках по Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 сентября текущего года № 550, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Фото: архив БЕЛТА
ИП, организации независимо от формы собственности (исключение – бюджетные организации) при командировании работников в пределах страны сами принимают решение о возмещении расходов по найму жилья на основании подтверждающих документов либо без них.
При отсутствии таких документов расходы за время командирования (исключение – время нахождения в пути) возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% размера возмещения этих расходов. Конкретный размер возмещения расходов устанавливается нанимателем в локальном правовом акте.
Что касается бюджетных организаций, то расходы по найму жилья при командировании в пределах страны возмещаются на основании подтверждающих документов. При их отсутствии расходы возмещаются в размере 5% размеров возмещения этих расходов.
Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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Совет Министров изменил порядок возмещения расходов на жилье при командировках по Беларуси
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