Совет Министров изменил порядок возмещения расходов на жилье при командировках по Беларуси

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БЕЛТА

ИП, организации независимо от формы собственности (исключение – бюджетные организации) при командировании работников в пределах страны сами принимают решение о возмещении расходов по найму жилья на основании подтверждающих документов либо без них.При отсутствии таких документов расходы за время командирования (исключение – время нахождения в пути) возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% размера возмещения этих расходов. Конкретный размер возмещения расходов устанавливается нанимателем в локальном правовом акте.Что касается бюджетных организаций, то расходы по найму жилья при командировании в пределах страны возмещаются на основании подтверждающих документов. При их отсутствии расходы возмещаются в размере 5% размеров возмещения этих расходов.Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.