Тренды подиума: самые модные цвета зимы 2021 года

Не так давно Pantone объявил новый цвет года, и пока фешн-издания наперегонки составляют модные подборки образов в солнечно-желтом и светло-сером цвете, мы предлагаем не ограничивать себя и рассказываем, какие цвета в одежде будут актуальны это зимой. Чтобы наше мнение было не голословно, мы сделали подборку из коллекций мировых дизайнеров сезона осень-зима 2020/2021.
Белый
Один из самых главных актуальных цветов этой зимой – белый! И на это есть два аргумента. Во-первых, ушедший 2020-й год – одна сплошная черная полоса на лице XXI века, во-вторых (пункт для любителей астрологии) – символ наступившего года – Белый металлический Бык. Монохромные белые образы в сезоне осень-зима 2021 представили модные дома Chanel, Dior, Hermes, Chloe…список большой, так что выбрать точно будет из кого. Дизайнеры советуют присмотреться, ведь этот цвет точно поднимет вам настроение и притянет удачу.
Зеленый
Этот цвет на слуху и на глазах у многих модниц в этом сезоне. А все благодаря Bottega Veneta, который чаще всего представляи как одежду, так и аксессуары в бледно-лаймовом цвете. К слову, оттенки зеленого появлялись в коллекциях и у других брендов: например, Brandon Maxwell, Versace и Haider Ackermann. Зеленый уникален своим спокойствием и жизнерадостностью одновременно, а это точно то, чего нам не хватает после 2020 года.
Синий
В 2020 году Pantone объявил классический синий цветом года. Коллекции в этом цвете представляли Balenciaga, Oscar de la Renta и другие, правда, их вариация была немного ярче. Так или иначе, синим вы свой образ точно не испортите, а можете даже одеваться в него с ног до головы, как модели на показе Kenzo.
Красный
Любите самого страстного цвета, возрадуйтесь! Несмотря на символ Нового года, который недолюбливает красный цвет, этой зимой он будет все же актуален. Ваше право, верить астрологам или нет, однако ярко-красный в этом сезоне в своих коллекциях показали Versace, Givenchy, Rodarte и даже Saint Laurent, для которого привычен тотал блэк.
Банановый
Банановый, или как будет проще бледно-желтый, справедливо можно добавить в список актуальных цветов этой зимой. К нему в сезоне осень-зима обратились Chanel, Miu Miu, Prada и другие бренды. Примечательно, что почти все вышеперечисленные марки представили в этом цвете платья и несколько вариаций пальто.
Фото: Getty Images
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Тренды подиума: самые модные цвета зимы 2021 года
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