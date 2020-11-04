Теракты в городах Франции и Вене не заставят Европу отказаться от своих фундаментальных ценностей. Об этом заявил в среду первый заместитель министра иностранных дел Греции и председатель Комитета министров Совета Европы (СЕ) Мильтиадис Варвициотис на открытии 130-й сессии комитета в Афинах. Заявление транслировалось на греческом правительственном сайте, посвященном председательству страны в СЕ, пишет ТАСС.
"Недавние события во Франции, Вене, когда фактически пытались заставить нас согнуться и почувствовать страх из-за террора, не заставят нас отступить от наших ценностей. И очень важно не только передать соболезнования семьям жертв, не только сказать, что мы действительно озабочены ситуацией в обществах, которые подверглись удару этих террористических нападений, но и послать сигнал, что мы привержены защите наших фундаментальных ценностей перед лицом любой опасности, включая терроризм", – подчеркнул Варвициотис.
В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, в том числе один полицейский. Одного преступника, который был сторонником ИГ, ликвидировала полиция.
Известно, что стрельбу устроили несколько человек, которые были хорошо вооружены. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.
Во Франции в последнее время было совершено несколько терактов.
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Совет Европы: теракты во Франции и Австрии не заставят Евросоюз отказаться от своих ценностей
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