Совет Европы: теракты во Франции и Австрии не заставят Евросоюз отказаться от своих ценностей

, – подчеркнул Варвициотис.В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, в том числе один полицейский. Одного преступника, который был сторонником ИГ, ликвидировала полиция.Известно, что стрельбу устроили несколько человек, которые были хорошо вооружены. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.Во Франции в последнее время было совершено несколько терактов.