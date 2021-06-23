Совет Европы потребовал расследовать смерть цыгана после задержания полицией в Чехии

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ria.ru

Мужчина скончался в субботу, 19 июня, после того, как к нему был применен удушающий прием. Этот инцидент напоминает гибель в Миннеаполисе 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись случившегося была распространена очевидцами в социальной сети Facebook.Мужчина отказался подчиниться трем сотрудникам полиции, после чего те применили к нему силу и повалили на тротуар. Один из них встал коленями на плечо и горло задержанному. На видеозаписи слышен крик женщины-очевидца: "Они его задушат!"Полицейские применяли к мужчине силу в течение нескольких минут – до того, как он перестал им сопротивляться. Затем они вызвали автомобиль скорой помощи: там пострадавший и скончался.