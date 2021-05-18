Совет ЕЭК внес дополнения к Правилам определения страны происхождения товаров для целей госзакупок. Об этом по итогам прошедшего заседания совета ЕЭК сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.
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- Правила утверждены Советом Комиссии в конце прошлого года. Они позволяют обеспечить равный доступ к госзакупкам в ЕАЭС поставщикам из всех стран Союза. Правила предусматривают ведение Комиссией евразийского реестра промышленных товаров стран ЕАЭС. Товары включаются в него при соблюдении определённых условий, производственных и технологических операций.
Ия Малкина подчеркнула, что антимонопольный блок Комиссии совместно со странами и бизнесом согласовал условия и производственные операции для товарных позиций отрасли «Специальное машиностроение». Речь идет о сельскохозяйственных тракторах.
- Также дополнительно были выработаны условия и операции по отрасли «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность», куда включены два вида свинцовых аккумуляторов. Таким образом, дополнения позволили распространить Правила на 258 видов товаров. Работа по расширению данного перечня будет продолжена.
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Совет ЕЭК внес дополнения к Правилам определения страны происхождения товаров для целей госзакупок
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