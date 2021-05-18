Совет ЕЭК внес дополнения к Правилам определения страны происхождения товаров для целей госзакупок

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Ия Малкина подчеркнула, что антимонопольный блок Комиссии совместно со странами и бизнесом согласовал условия и производственные операции для товарных позиций отрасли «Специальное машиностроение». Речь идет о сельскохозяйственных тракторах.