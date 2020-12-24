На заседании Совета ЕЭК его члены утвердили Порядок взаимодействия между уполномоченными и компетентными органами стран союза и Комиссией по вопросам назначения и выплаты пенсий трудящимся. Об этом во время брифинга сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
Фото из архива
– Обмен информацией будет осуществляться посредством интегрированной информационной системы союза. Трудящимся наших стран будет достаточно заполнить анкету и отдать ее в компетентный орган государства проживания или государства трудоустройства.
Ия Малкина напомнила, что страны завершили ратификацию соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. Ожидается, что в ближайшее время оно вступит в силу.
Фото: БЕЛТА
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Совет ЕЭК утвердил Порядок взаимодействия по вопросам назначения и выплаты пенсий трудящимся
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