Совет ЕЭК утвердил Порядок подготовки годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС

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БЕЛТА

В соответствии с Порядком годовой отчет включает в том числе принимаемые Комиссией меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, меры, направленные на повышение эффективности реализуемой конкурентной политики на трансграничных рынках, а также наиболее актуальные вопросы правоприменительной практики.В годовой отчет также вносятся результаты рассмотрения уведомлений о введении государственного ценового регулирования на товары и услуги на территориях государств-членов; информация о совершенствовании права союза и законодательства государств-членов в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, об адвокатировании конкуренции и международном сотрудничестве; планируемые Комиссией для проведения в следующем отчетном году мероприятия по профильным вопросам и так далее., – говорится в сообщении.По словам представителя конкурентного блока ЕЭК, годовой отчет позволяет информировать государства-члены, их антимонопольные ведомства о состоянии конкуренции на союзных трансграничных рынках и соответствующих мерах.В ЕЭК напомнили, что согласно Договору о Евразийском экономическом союзе Комиссия должна ежегодно не позднее 1 июня представлять названный отчет Высшему Евразийскому экономическому совету.