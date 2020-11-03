Совет ЕЭК утвердил Порядок подготовки годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС

В Порядке, утвержденном Советом Евразийской экономической комиссии, определен перечень информации, которая должна содержаться в годовом отчете, закреплены этапы подготовки, а также сроки его выполнения, сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.
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В соответствии с Порядком годовой отчет включает в том числе принимаемые Комиссией меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, меры, направленные на повышение эффективности реализуемой конкурентной политики на трансграничных рынках, а также наиболее актуальные вопросы правоприменительной практики.
В годовой отчет также вносятся результаты рассмотрения уведомлений о введении государственного ценового регулирования на товары и услуги на территориях государств-членов; информация о совершенствовании права союза и законодательства государств-членов в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, об адвокатировании конкуренции и международном сотрудничестве; планируемые Комиссией для проведения в следующем отчетном году мероприятия по профильным вопросам и так далее.
"Порядок подготовлен на основании Протокола об общих принципах и правилах конкуренции, который является частью Договора о союзе. Изменения в него внесены в соответствии с союзным законодательством. Они касаются разработки нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, включая порядок подготовки годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них", – говорится в сообщении.
По словам представителя конкурентного блока ЕЭК, годовой отчет позволяет информировать государства-члены, их антимонопольные ведомства о состоянии конкуренции на союзных трансграничных рынках и соответствующих мерах.
В ЕЭК напомнили, что согласно Договору о Евразийском экономическом союзе Комиссия должна ежегодно не позднее 1 июня представлять названный отчет Высшему Евразийскому экономическому совету.
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Совет ЕЭК утвердил Порядок подготовки годового отчета о состоянии конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС
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