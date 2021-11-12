Совет ЕЭК утвердил новый порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия

, – пояснили в пресс-службе.Для обеспечения прослеживаемости в цепочке декларант – изготовитель – заявитель при ввозе продукции серийного производства порядком ограничен перечень лиц, которые могут использовать документы об оценке соответствия такой продукции при таможенном декларировании. Это позволит таможенным органам контролировать ввоз небезопасной продукции на территорию ЕАЭС.Для таможенных процедур, предусмотренных порядком, установлен ряд исключений, которые применяются при ввозе определенных категорий товаров или в специальных целях. В таком случае представление таможенным органам документов об оценке соответствия не требуется.– отметили в ЕЭК. –Разработка новой редакции порядка велась с учетом правоприменительной практики действующего положения порядке ввоза, для его приведения в соответствие с Договором о ЕАЭС и Таможенным кодексом ЕАЭС.