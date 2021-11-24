Совет ЕЭК рассмотрит условия для беспрепятственного перемещения товаров в ЕАЭС

Совет ЕЭК 2 декабря рассмотрит дорожную карту по расширению сотрудничества в области гражданского авиастроения и дорожную карту по созданию условий для беспрепятственного перемещения товаров в ЕАЭС. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– Также планируется обсудить изменения в Порядок рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Кроме того, вице-премьерам будет представлена программа мероприятий по празднованию 10-летия комиссии в 2022 году.

Ия Малкина сообщила, что также 2 декабря в Москве в очном формате пройдет Евразийский конгресс, организатором которого выступает Евразийский банк развития.

– В конгрессе активное участие примут представители комиссии. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович выступит на пленарной сессии. Также планируются выступления министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева и министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.

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