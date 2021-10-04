Совет ЕЭК рассмотрит проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок

Завтра пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии. На нем будет рассматриваться проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Кроме того, в повестке дня – перечень сельскохозяйственных растений, в отношении которых в государствах – членах Евразийского экономического союза имеется критическая зависимость от импорта семян и (или) посадочного материала. Члены Совета также рассмотрят внесение изменений в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС.

В повестке предстоящего заседания значится вопрос глобальной климатической повестки ЕАЭС. Планируется также обсудить вопросы в области налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товарами для личного пользования.

Также члены Совета рассмотрят внесение изменений в ряд технических регламентов ЕАЭС. Ожидается, что члены Совета ЕЭК утвердят повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета. Вопрос повестки Совета ЕЭК «Об утверждении плана мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств – членов ЕАЭС на 2021–2024 годы» будет далее вынесен на рассмотрение Евразийским межправительственным советом.





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