Совет ЕЭК рассмотрит изменения в Договор о ЕАЭС

12 ноября состоится заседание Совета ЕЭК. В повестке – 16 вопросов. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, вице-премьеры обсудят изменения в Договор о ЕАЭС в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

– Планируется рассмотреть согласованные подходы по доработке проекта Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. Также в повестке – технические регламенты «О безопасности подвижного состава метрополитена» и «О безопасности высоковольтного оборудования».

Кроме того, по инициативе белорусской стороны будет рассмотрен вопрос о разработке Стратегии биологической безопасности ЕАЭС.

– По инициативе казахстанской стороны планируется обсудить вопрос об ограничении вывоза отдельных видов лесоматериалов с территории Российской Федерации, – добавила Ия Малкина.

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