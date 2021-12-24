Совет ЕЭК рассмотрел изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК.
- На рассмотрение Совета был вынесен вопрос о внесении изменений в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года. После обсуждения было решено подписать соответствующее распоряжение Совета Комиссии об одобрении и направлении проекта Протокола о внесении изменений в Соглашение в государства-члены ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур.
Ия Малкина сообщила, что следующее заседание Совета планируется на 21 января 2022 года.
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