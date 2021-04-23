Совет ЕЭК принял решение разработать межгоспрограмму «Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в странах ЕАЭС». Об этом во время брифинга по итогам мероприятия сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
– Сегодня значительная часть России не охвачена централизованным электроснабжением. На этой территории проживает более 20 млн человек, их жизнедеятельность обеспечивается средствами малой энергетики. С такими же проблемами сталкивается и другие наши страны.
Ия Малкина обратила внимание, что вопрос создания энергетической инфраструктуры актуален и в рамках пространственного развития.
– Строительство крупных электростанций на удаленных и изолированных территориях в одних случаях экономически не оправдано, а в других – невозможно из-за особенностей территорий. В связи с этим и предлагается запустить эту межгоспрограмму. Программа нацелена на развитие распределенной зеленой энергетики. В частности, это и солнечная энергетика, и ветроэнергетика.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
731
Совет ЕЭК принял решение разработать межгоспрограмму «Повышение эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в странах ЕАЭС»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter