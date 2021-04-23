Совет ЕЭК принял решение продлить беспошлинный ввоз ряда товаров для борьбы с коронавирусом до 30 июня 2022 года. Об этом во время брифинга по итогам мероприятия сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
– На территорию союза по-прежнему можно будет беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы для производства лекарственных и дезинфицирующих средств, медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, медизделия и аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов.
По ее словам, решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.
Фото: БЕЛТА
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Совет ЕЭК принял решение продлить беспошлинный ввоз ряда товаров для борьбы с коронавирусом до 30 июня 2022 года
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