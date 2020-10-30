На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 30 октября одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Республике Куба статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Окончательное решение будут принимать главы государств союза. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Напомним, ранее о желании Кубы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет. Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества.
24 сентября ЕЭК с официальным визитом посетила делегация Республики Куба во главе с заместителем премьер-министра Рикардо Кабрисасом Руисом. Во время совместных консультаций заместители министров иностранных дел стран союза заявили о безусловной поддержке инициативы кубинской стороны. Как отметил Сергей Глазьев, страны союза уже взаимодействуют с Кубой в рамках меморандума, заключенного в 2018 году. Но есть большое взаимное желание наращивать сотрудничество.
Фото: pixabay.com
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Совет ЕЭК одобрил предоставление Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС
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