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Совет ЕЭК изменил требования к системе менеджмента качества медизделий

Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес изменения в требования к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения. Такой информацией поделились в пресс-службе ЕЭК. 

Фото: pixabay.com

– Изменения позволят проводить оценку системы менеджмента качества в форме инспектирования производства с использованием средств дистанционного взаимодействия, – отметили в пресс-службе.

Это необходимо для реализации возможности вывода на рынок медизделий в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы распространения эпидемических заболеваний, а также предупреждения дефицита продукции на общем рынке медизделий.
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