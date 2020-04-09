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  2. Совет да любовь по-восточному. Музыкальная шоу-программа «Свадьба» на театральной неделе с «СБ»

Совет да любовь по-восточному. Музыкальная шоу-программа «Свадьба» на театральной неделе с «СБ»

Сегодня вечером череду спектаклей онлайн-марафона #БеларусьБЕЗcovid разбавили праздничная музыка и песни, полные любви,  актеры Молодежного театра эстрады отжигали на пышной сценической свадьбе. Рассказываем, как это было.

Самый ответственный шаг в жизни каждого мужчины, самый счастливый день в жизни каждой девушки  во все времена свадьба считалась важнейшим событием в жизни человека. Истории любви, как правило, похожи: от ухаживания через помолвку к свадьбе. А вот каждый влюбленный уникален.

В нашем случае жених — горячий и темпераментный джигит, а невеста  пышная голубоглазая красавица. Вместе они соединяются в пару, забыть которую невозможно. Добавьте к этому восточных красавиц, веселящихся гостей, баян и юмор  вот какой праздник устроили сегодня в Молодежном театре эстрады.

Музыкальное шоу изредка прерывалось комедийными вставками, которые составляли ведущую линию сюжета. В промежутке между песнями новоявленные супруги изучили альбомы с детскими фотографиями друг друга, отец невесты «ушел в отрыв», а гости образовали любовный треугольник. Завершилась свадьба грандиозными танцами: лезгинкой, цыганскими и простым «давай покружимся под ручку».

Зрители трансляции от шоу остались в восторге. В комментариях к стриму — сердечки, признания в желании танцевать и благодарность за полученные эмоции. Паре пожелали «совета и любви», а тем, кто только собирается вступить в брак,  сделать это поскорее.

Театральный марафон продолжится стримом детского спеклакля «Сказки из сундука» завтра в 12.00. Посмотреть выступление можно на сайте https://www.sb.by. Социальная сеть Одноклассники тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе «Беларусь Сегодня» в ОК транслируются все спектакли, так что насладиться игрой любимых актеров можно, не выходя из соцсети.

Беларусь — крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики  около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси  женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 2545 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.

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Фото: Владимир ШЛАПАК
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