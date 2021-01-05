Совесть есть? Самые эгоистичные знаки зодиака





Овен

Если у вас есть знакомые знака зодиака Овен, то вы согласитесь, что их эгоцентризм просто зашкаливает. Являясь по натуре лидером, Овен будет идти к своим целям, не смотря ни на что, исполнять свои личные желания, а порой и просто капризы. Их не остановит даже ураган. А вот если речь зайдет о чужих интересах, Овны растворяются, словно в тумане, лишь бы не быть причастным к чужому призрачному успеху, но от своего не отступят ни на йоту.

Скорпион

Эгоизм Скорпиона прежде всего проявляется в отсутствии каких-либо привязанностей и нежелании следовать общепринятым нормам жизни. Для Скорпиона есть только два мира – мой и неправильный. Представители этого знака сосредоточены исключительно на себе, своем самосовершенствовании и внутреннем мире. Все что делают остальные – для Скорпиона бессмысленная возня. Скорпионов считают еще эгоистами и потому, что те умеют наслаждаться общество самого себя. Обитатели бытового, посредственного мира – не компания для этого знака.

Рыбы

Рыбы – настоящие эгоцентрики. Это, пожалуй, единственный знак зодиака, который всегда, не смотря ни на какие обстоятельства, любит себя таким, какой он есть и не замечает своих недостатков в упор. Если в вашем окружении есть представитель этого знака, смиритесь, что его восхваление, обожание и восхищение – ваша прямая обязанность. Рыбы обожают купаться в лучах славы, привлекать к себе внимание, они хотят, чтобы мир крутился вокруг них, а простые смертные должны довольствоваться тем, что Рыбы у них есть.