Совещание Президента с руководством Правительства, приложение «Голосую!» и расписание школьных каникул. Главное за четверг

ГЛАВНОЕ
На совещание Президента с руководством Правительства вынесены три самых значимых вопроса, которые постоянно находятся на контроле у общества. Это зарплаты, занятость и цены. Глава государства отметил, что он внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей:
– Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе я не увидел. Да, тот минимум, что мы обещали, достигнут. Все области и город Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей. Могилевская область семь рублей не дотянула. Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы.
Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампаниюНа совещании с руководством экономического блока страны Глава государства отметил, что борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей, но человек всегда важнее денег. Социально ориентированная политика, в центре которой человек, его интересы и нужды, была и останется центральным звеном при принятии любого решения, заявил Александр Лукашенко.
Суммарная поддержка экономики в период пандемии составила около полумиллиарда рублей. Об этом журналистам по итогам совещания Президента с руководством экономического блока страны рассказал Премьер-министр Роман Головченко:
– Все эти цифры посчитаны: здесь и надбавки, и льготы, и рассрочки, и арендные каникулы. Пока все суммы, которые запланированы в бюджете, еще не выбраны. По некоторым статьям невыборка от плана составляет около 50%.
Премьер-министр подчеркнул, что своевременные решения позволили сохранить экономику страны. При этом международные финансовые организации предрекали нашей стране рецессию. По его словам, работа на склад при закрытых границах сейчас позволит удовлетворить отложенный спрос на внешних рынках.
Белорусский республиканский союз молодежи презентовал мобильное приложение «Голосую!». Сервис поможет узнать адрес своего избирательного участка и телефоны для связи с избиркомами. Кнопка «Построить маршрут» перенаправит в Google или Yandex-карты и проложит оптимальные варианты маршрута пешком, на общественном транспорте и такси.
Стало известно расписание школьных каникул в новом учебном году. Осенние каникулы будут продолжаться 8 дней (1–8 ноября), зимние – 17 дней (25 декабря – 10 января), весенние – 8 дней (28 марта – 4 апреля). Подробности – в нашей новости.
ОБЩЕСТВО
Президент утвердил соглашение о займе между Беларусью и МБРР для финансирования реагирования на COVID-19. По условиям соглашения предусматривается предоставление займа МБРР в сумме 90 млн евро Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения.
В Беларуси выздоровели 59 439 пациентов с COVID-19. В Беларуси на 23 июля зафиксировано 66 688 случаев заражения COVID-19. Всего в стране проведено 1 219 705 тестов. За весь период распространения инфекции на территории республики умерли 519 человек.
Министр здравоохранения наградил медиков в Борисове. Тех, кто стоял на первой линии борьбы с коронавирусом. Всего более двух тысяч медработников – врачей, медсестер, санитарок – в ближайшие дни будут отмечены памятными подарками и денежными премиями, грамотами и дипломами.
В Борисовской ЦРБ открылся ангиографический кабинет. На днях здесь провели первые ангиографические исследования на новом оборудовании двум пациентам. Ранее за таким видом помощи пациенты были вынуждены обращаться в Минск.
Коронавирус стал стрессовой ситуацией для всех медиков, но благодаря этому удалось понять, что наша система здравоохранения работоспособна. Таким мнением поделилась заместитель главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович. По ее словам, врачи постоянно обучаются, посещают семинары, в том числе по борьбе с инфекциями.
До конца года взыскивать деньги в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей смогут только органы принудительного исполнения. Указ Президента, закрепляющий это, даст возможность исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя, а должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению.
В школах необходимо создать четкую систему информационно-образовательных ресурсов, заявил министр образования Игорь Карпенко, общаясь с педагогической общественностью Клецкого района. Учреждения образования оснащают мультибордами. Министр подчеркнул, что педагог сегодня должен уметь разбираться в информационных потоках и научить ребенка работать с информацией в интернете.
Централизованное тестирование в третий резервный день сдают 293 абитуриента. Из них больше всего зарегистрировано на математику и биологию. Среди иностранных языков лидирует английский, в списках не значатся испанский и китайский языки. Резервное тестирование сдают те, кто по уважительной причине не смог пройти испытание в основной день.
Проект «Беларусь сегодня» появится на десятках павильонов по всей стране. В январе 2020 года газета «СБ. Беларусь сегодня» начала необычный и во многом уникальный проект «Гордость ЗА Беларусь», а с нынешней недели с ним могут познакомиться не только читатели газеты и посетители портала sb.by, но и все жители и гости крупных городов Беларуси. По инициативе Министерства информации этот проект – уже под названием «Беларусь сегодня» – шагнул за пределы газеты, став доступным для каждого.
Стало известно, где пройдут праздничные мероприятия ко Дню десантников и сил специальных операций. В этом году 2 августа воины-десантники отметят 90-летний юбилей со дня образования Воздушно-десантных войск. Праздничные мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут в нескольких городах нашей страны. Подробнее – в нашей новости.
ЭКОНОМИКА
В Беларуси до 2025 года будет введено в эксплуатацию порядка 1200 МВт новых электрических мощностей. С вводом в строй БелАЭС появятся новые технологии, материалы и оборудование. Это шаг вперед, который позволит Беларуси снизить энергоемкость ВВП, увеличить сам ВВП и привлечь в страну новые технологии.
В "Белэнерго" рассказали об интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны. Для этого до конца года будут введены в строй электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт. В планах увеличение до 1116 МВт.
Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко посетил Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе. Во время визита его ознакомили с материально-технической базой учреждения, показали учебные мастерские и лаборатории, оснащенные практически по последнему слову техники. Состоялся и оживленный диалог с молодыми специалистами об условиях труда и проживания.
Государство предоставляет в аренду более четырех миллионов квадратных метров. Размер арендной платы формируется по специальной формуле, исходя из площади объекта, базовой арендной ставки и различных дополнительных коэффициентов. С чего начать при наличии желания арендовать государственные площади – читайте на нашем сайте.
"Беллегпром" заинтересован в расширении сотрудничества с Великобританией. Первый заместитель председателя "Беллегпрома" Виталий Дединец подчеркнул, что белорусские швейные и трикотажные организации заинтересованы в размещении давальческих заказов английских компаний.
СПОРТ
МОК рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей. Глава МОК отметил сложности в подготовке спортсменов, которые не знают, когда возобновятся крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы.
Минское «Динамо» пополнит 20-летний американец с белорусскими корнями. Американский хоккеист Иван Лодня в 2017 году был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 85-м номером. Прошедший сезон 20-летний нападающий выступал в хоккейной лиге Онтарио OHL за «Ниагара Айс Догс», проведя 41 матч и набрав 62 (27+35) результативных балла.
«Лиепая» арендовала у «Торпедо-БелАЗ» Валерия Горбачика. Латвийская команда арендовала 25-летнего нападающего до конца текущего сезона. В этом году форвард провел в футболке «автозаводцев» 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
Гол футболиста «Городеи» Сайчича признан лучшим в 18-м туре ЧБ. С эстетической точки зрения результативный удар 23-летнего серба особо не выделяется в общей массе, однако мяч хавбека был забит на 100-й (!) минуте и принес «сахарным» супердраматичную победу. Смотрите лучший гол здесь.
Солигорский «Шахтер» расстался с албанским футболистом Аздреном Лулаку. «Горняки» разорвали контракт с 32-летним полузащитником по соглашению сторон. За год он провел в футболке «Шахтера» 16 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.
В НОК Беларуси наградили победителей акции, приуроченной к Международному олимпийскому дню. Участникам необходимо было повторить упражнение, которое предлагали известные атлеты, опубликовать свою тренировку с хештегами #HanarusBY и #OlympicDay, отметить аккаунт НОК @olympicteamby и передать эстафету другому пользователю Instagram, упомянув его в тексте поста (сообщения).
В МИРЕ
Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По словам эксперта, по некоторым препаратам уже идет третья фаза испытаний – тестирование на людях, и все они демонстрируют хорошие результаты. В ВОЗ подчеркивают необходимость обеспечения доступа к вакцинации для всех людей независимо от уровня дохода.
Швейцария убрала Беларусь из списка стран, по приезде из которых необходим карантин. При этом количество стран, гостям из которых нужно будет проходить карантин, увеличилось с 29 до 42. В список включили Боснию и Герцеговину, Коста-Рику, Сальвадор, Объединенные Арабские Эмираты, Эквадор, Свазиленд, США.
Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами и разрушениями из-за наводнений. Глава государства отметил, что это известие в Беларуси восприняли c глубокой болью и сочувствием. Александр Лукашенко предложил содействие белорусской стороны в преодолении последствий, вызванных наводнениями.
Шотландия потеряла $ 5 млрд в результате выхода Великобритании из ЕС. Согласно исследованию, потери с момента Brexit составили 736 фунтов, или 936 долларов, на каждого жителя Шотландии. "Безрассудные планы консерваторов выйти из ЕС с плохой сделкой или без сделки вовсе в разгар пандемии сделают Шотландию еще беднее", – сказал член Шотландской национальной партии Стив Флинн.
Слишком потолстели – гондолы в Венеции уменьшат количество пассажиров. Если раньше гондолы da nolo, в которых можно путешествовать по каналам города, вмещали шесть человек, то теперь в них смогут прокатиться только пять пассажиров одновременно.
Трамп сообщил, что потерял из-за коронавируса пятерых друзей. Один из этих людей, по словам Трампа, успешный нью-йоркский риелтор. Он был госпитализирован после положительного теста на коронавирус, но через два дня после госпитализации впал в кому, а затем скончался.
КУЛЬТУРА
Прямые трансляции «Славянского базара» набрали 7,5 миллиона просмотров в сети. Дирекция «Славянского базара в Витебске» подвела первые творческие итоги самого короткого и самого необычного фестиваля за 29 лет. Коронавирус поставил перед организаторами две задачи: реализовать максимально возможный объем тех проектов, которые были задуманы до пандемии, и сделать все для того, чтобы о фестивале узнало как можно больше людей.
25 июля – 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Накануне памятной даты в медиаклубе «Формат А-3» прошла онлайн-встреча с Никитой Высоцким, сыном гениального поэта, композитора, актера, исполнителя песен. В конференции приняли участие декан факультета философии и социальных наук Вадим Гигин, журналист Елена Еловик, редактор и сценарист Изольда Кавелашвили, режиссер Александр Ефремов и другие гости.
ABBA выпустит в следующем году пять новых песен. Ллойд взял интервью у одного из участников ABBA Бьорна Ульвеуса, из которого следует, что композиции уже записаны и должны были выйти еще в конце 2019 года, однако этому сначала помешали некие технические сложности, а затем начавшаяся пандемия коронавируса.
МОЗАИКА ЖИЗНИ
Берлускони выплатил своей бывшей 20-миллионное "выходное пособие". Пара не состояла в официальном браке, но их связывали почти 15-летние отношения. Пока остается неизвестной дальнейшая судьба принадлежащего Берлускони поместья "Вилла Марина" площадью четыре гектара, где в последние годы живет Паскале.
В США бариста арестовали за испорченный кофе для сотрудников полиции. Инцидент произошел в Нью-Джерси. По данным издания, 21-летний молодой человек плевал в заказанные полицейскими напитки. Кроме этого, его заподозрили в попытке отравления стражей порядка и создании физически опасного контакта.
В Италии изготовили рекордную головку сыра. Гигантскую головку овечьего сыра пекорино, получившую название "Гигант Седрино", сделали еще в мае прошлого года. Сыр созревал в течение года, после чего его продемонстрировали представителю Книги рекордов Гиннесса, который и вынес вердикт.
ПОГОДА
Завтра в Беларуси по-прежнему будет достаточно прохладно в ночные часы, однако днем воздух прогреется даже до 25 градусов. Кроме того, не может не радовать, что осадков не прогнозируется. Подробнее о погоде – в нашем прогнозе.
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Что ждет на рынке труда тех, кому сейчас за 35
Ученые Национальной академии наук разрабатывают цифровую платформу Smart City. Первым умным городом станет Орша
Поиграем в ассоциации? Медсестра Юлия Климова о жизненных принципах, работе и эпидемии
«Раньше даже готовить не умел». Побывали в гостях у молодых людей с инвалидностью
Как у бабушки в деревне: минчанин открыл агроусадьбу на малой родине