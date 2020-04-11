Совещание по электроэнергетике, продление каникул и уменьшение цен на топливо. Главное за пятницу

Главные новости и события прошедшего дня — в обзоре sb.by.

Политика и экономика

В пятницу на совещании у Президента рассматривался внесенный Правительством проект Указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда». Александр Лукашенко подчеркнул, что главный вопрос — как стимулировать население потреблять электроэнергию.

Министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам доклада Главе государства сообщил, что Президент поручил изучить возможность увеличения поддержки граждан при переводе частных домов на электричество.

Главы государств — членов ЕАЭС договорились на следующей неделе обсудить в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Евразийского межправсовета в онлайн-режиме. Он также выразил мнение, что на данный момент нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на вышеупомянутом заседании подчеркнул, что в нынешних условиях необходима тесная координация действий стран ЕАЭС.

Кроме того, премьер-министры стран ЕАЭС в целом одобрили проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Кроме того, он рассказал о разработанных мерах по экономической стабильности в условиях развития пандемии, подчеркнул, что ЕАЭС в экстремальных условиях доказывает свою эффективность, а также поведал, когда должно пройти заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В «Белнефтехиме» вчера рассказали, откуда будет поставляться нефть в апреле, а также объявили о снижении цен на автомобильное топливо.

А Мексика все же согласилась присоединиться к сделке ОПЕК+ и сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Часть обязательств латиноамериканской страны на себя возьмут США.

Кстати, американское правительство через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Беларуси 1,3 миллиона долларов для борьбы с COVID-19. В белорусском Минздраве, к слову, накануне рассказали, как расходуются средства, поступившие на благотворительный счет.

Ситуация с COVID-19

По состоянию на 10 апреля, в Беларуси на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 1793 человека. После прохождения лечения выздоровели 169 пациентов, умерли — 19. Кроме того, в Минске COVID-19 выявили у четырех беременных.

В Беларуси установили нормы единовременной продажи в аптеках некоторых безрецептурных лекарственных средств и товаров. В Минздраве, объясняя это решение, рассказали, что за полторы недели белорусы скупили 14-месячный (!) запас парацетамола.

Кроме того, Минздрав определил порядок вручения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции и установил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней относительно заразившихся коронавирусом.

Минздрав в пятницу также провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусом. Подробнее читайте по ссылкам ниже.

Санитарные посты появились у границ Беларуси. Специальные дозоры, организованные санитарно-эпидемиологической службой, транспортной инспекцией и сотрудниками ГАИ, начали работу на днях. Три смены за сутки — в итоге весь поток автомобилей, въезжающих в страну, взят под контроль.

Медицинские работники стационаров и поликлиник, которые являются контактами первого уровня для пациентов с коронавирусом, получили возможность бесплатно заселиться в столичную гостиницу «Ист Тайм». Эту инициативу Мингорисполкома уже оценили те, кто опасается стать переносчиком инфекции и заразить своих домочадцев.

Группа компаний «Серволюкс» передала Министерству здравоохранения Беларуси маски-респираторы FFP2 в количестве 50 тысяч штук. Безвозмездная помощь предназначена для медицинских учреждений страны и направлена на борьбу с распространением COVID-19.

Общество

В Беларуси приняли решение о продлении школьных каникул до 18 апреля. В Минобразования рассчитывают, что четвертая четверть завершится, как и планировалось, 30 мая.

Победителей ежегодного областного конкурса «Человек года» по итогам работы за 2019 год чествовали в Могилевском облисполкоме. Среди тех, кто удостоен этого почетного звания, 15 земляков.

В перспективе Беларусь станет участником разработки и создания целой космической группировки небольших так называемых наноспутников, сообщил гендиректор Объединенного института проблем информатики НАНБ Александр Тузиков. Это предусмотрено проектом белорусско-российской научно-технической программы «Комплекс – СГ».

На площади Победы в Минске завершается реконструкция. Вечный огонь пока не зажигали, зато обновили площадку перед обелиском, постаменты с капсулами с землей городов-героев, высадили елочки.

В мире

В Москве введут пропускной режим. Дополнительные карантинные меры задействуют в российской столице с 13 по 19 апреля.

Лихтенштейн намерен приступить к смягчению карантина в конце апреля. Власти страны будут ориентироваться в этом вопросе на соседние государства, которые начнут снимать ограничения после 20 апреля.

Пасхальный крестный ход в Риме состоится в измененном формате. Из-за пандемии коронавируса он пройдет без прихожан.

Бездомные смогут поселиться в здании Европарламента на время пандемии. К такому решению пришел Европарламент вместе с Брюсссельским столичным регионом.

В Индии из-за введения карантина уменьшилось количество вредных выбросов в воздух. Из-за этого жители северного региона Пенджаб смогли впервые за тридцать лет увидеть горы Гималаи.

Болгария подаст заявку на присоединение к еврозоне до конца апреля. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отметил, что для подачи заявки нужно выполнить только одно условие.

В Германию прибыли самолеты с сезонными работниками из Восточной Европы. В четверг в стране приземлились первые лайнеры, на борту которых были мигранты из Румынии, Болгарии, Украины и Венгрии.

Происшествия

В Беларуси за сутки произошло более 30 лесных пожаров, а ограничения на посещение лесов действуют уже в 60 районах. Список регионов постоянно расширяется в связи с высоким классом пожарной опасности.

На пожаре в Слонимском районе погиб пенсионер, уничтожен дом и пять хозпостроек — причиной могло стать выжигание травы.

19-летнему подозреваемому в убийстве жительницы Слуцка предъявили обвинение, он заключен под стражу.



Турист из Беларуси умер в индийском городе Варанаси. Мужчину нашли в номере без признаков жизни.



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Ветреная без осадков погода ожидается в Беларуси в субботу, а столбики термометров будут показывать от -3 до +14 градусов. Но в понедельник снова придет тепло — до +23! Кстати, в Белгидромете рассказали, что апрель будет теплее климатической нормы. Правда, не всегда климатические изменения сказываются позитивно на природе. Так, в ближайшие дни в Беларуси продолжится падение уровня воды в реках.

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