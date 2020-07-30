Совещание Лукашенко с членами Совбеза, повышение бюджета прожиточного минимума и технический запуск поезда на 3-й ветке метро. Главное за среду

Самые важные и интересные события и новости минувшей среды в нашем традиционном дайджесте.

Главное

В среду Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета Безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Александр ­Лукашенко отметил:

— Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь.



Также вчера Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем , обозначив два вопроса. Первый - состояние дел в Комитете госконтроля. Второй вопрос касался предложения стать уполномоченным Президента по Витебской области.







Кроме этого Глава государства провел рабочую встречу , главной темой которой стала подготовка предстоящего ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию.





В минувшую среду заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев побывал на ОАО «Гомельпромстрой», где заявил, что перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах. А в Минтруда рассказали, что пенсии в августе выплатят досрочно.

К слову о финансах, ФПБ предложила ряд дополнительных мер по поддержке предприятий и работников в период восстановления экономики.







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В Минске состоялся успешный технический запуск поезда на 3-й ветке метро.





Кстати, в Минской области убрано 20 процентов площадей зерновых и зернобобовых.



Что касается всей страны, то на 29 июля аграрии намолотили 1986,5 тысячи тонн зерна.

В этот же день в Гомельском областном общественно-культурном центре высокие награды и слова благодарности принимали герои этого года — врачи и медсестры, боровшиеся с опасным вирусом. Благодарности Президента, Почетные грамоты Совета Министров и Национального собрания, Гомельского облисполкома получили десятки медработников региона.

Врачей также наградили в Барановичах. Еще там открыли отремонтированный мост и станцию скорой помощи.

А в Орше после реконструкции открыли городской Дворец культуры. Здесь - подробности.

К международным новостям. "Белавиа" снова начнет летать в Варшаву и Таллин. Правда, в авиакомпании рекомендуют ознакомиться с ограничениями на въезд и выезд в страну назначения.



Отметим, что в Беларуси выздоровели и выписаны уже 61 442 пациента с COVID-19.





Происшествия и криминал

Вчера в Минске горел бокс на Комаровке. Здесь можно увидеть видео, как спасатели тушили пожар.



В среду также стало известно, что в Беларуси задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров.





Что касается региональных происшествий, то трое 19-летних бобруйчан предстанут перед судом за распространение наркотиков. А под Лепелем столкнулись два грузовика – пострадал один из водителей.

Спорт

Середина недели принесла совсем немного спортивных новостей. Названа символическая сборная 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. А белорусские толкатели ядра провели соревнования в центре Минска.

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Как с пользой для тела и души отдохнуть в родной Беларуси

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