Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Совещание Лукашенко с членами Совбеза, повышение бюджета прожиточного минимума и технический запуск поезда на 3-й ветке метро. Главное за среду

Совещание Лукашенко с членами Совбеза, повышение бюджета прожиточного минимума и технический запуск поезда на 3-й ветке метро. Главное за среду

Самые важные и интересные события и новости минувшей среды в нашем традиционном дайджесте.

Главное

В среду Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета Безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Александр ­Лукашенко отметил:

— Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь.

Задержанные под Минском боевики оказались из ЧВК Вагнера

Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском группы боевиков иностранной ЧВК
Также вчера Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем, обозначив два вопроса. Первый - состояние дел в Комитете госконтроля. Второй вопрос касался предложения стать уполномоченным Президента по Витебской области.


Кроме этого Глава государства провел рабочую встречу, главной темой которой стала подготовка предстоящего ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

В минувшую среду заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев побывал на ОАО «Гомельпромстрой», где заявил, что перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах. А в Минтруда рассказали, что пенсии в августе выплатят досрочно.

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси повысят с 1 августа
К слову о финансах, ФПБ предложила ряд дополнительных мер по поддержке предприятий и работников в период восстановления экономики.

Интересное

Подписаться

В Минске состоялся успешный технический запуск поезда на 3-й ветке метро.

Санэпидслужба Минска проверила качество питьевой воды в Московском и Фрунзенском районах

"И помните, что мы служим для народа" – Иван Кубраков вручил новому поколению минской милиции служебные удостоверения
Перейдем к новостям регионов. Крупки приняли эстафету областной акции «Моя Родина! Моя Беларусь!».

Кстати, в Минской области убрано 20 процентов площадей зерновых и зернобобовых.

Исаченко посетил магазины потребкооперации Мядельского района

Новый современный детский сад сегодня торжественно открыли в Колодищах Минского района


Что касается всей страны, то на 29 июля аграрии намолотили 1986,5 тысячи тонн зерна.

В этот же день в Гомельском областном общественно-культурном центре высокие награды и слова благодарности принимали герои этого года — врачи и медсестры, боровшиеся с опасным вирусом. Благодарности Президента, Почетные грамоты Совета Министров и Национального собрания, Гомельского облисполкома получили десятки медработников региона.

Врачей также наградили в Барановичах. Еще там открыли отремонтированный мост и станцию скорой помощи.

А в Орше после реконструкции открыли городской Дворец культуры. Здесь - подробности.

К международным новостям. "Белавиа" снова начнет летать в Варшаву и Таллин. Правда, в авиакомпании рекомендуют ознакомиться с ограничениями на въезд и выезд в страну назначения.

В Казахстане карантинные меры продлили еще на две недели
Отметим, что в Беларуси выздоровели и выписаны уже 61 442 пациента с COVID-19.

Происшествия и криминал

Вчера в Минске горел бокс на Комаровке. Здесь можно увидеть видео, как спасатели тушили пожар.

45 пьяных водителей задержали в Минске за пять дней

Минчанин похитил 2500 евро у дальнобойщика из Ольшан
В среду также стало известно, что в Беларуси задержан российский политтехнолог Виталий Шкляров.

Что касается региональных происшествий, то трое 19-летних бобруйчан предстанут перед судом за распространение наркотиков. А под Лепелем столкнулись два грузовика – пострадал один из водителей.

Спорт

Середина недели принесла совсем немного спортивных новостей. Названа символическая сборная 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. А белорусские толкатели ядра провели соревнования в центре Минска.

Что еще глянуть и почитать

Как с пользой для тела и души отдохнуть в родной Беларуси

Хорошего дня и добрых мыслей!

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Совещание Лукашенко с членами Совбеза, повышение бюджета прожиточного минимума и технический запуск поезда на 3-й ветке метро. Главное за среду
Фотофакт. Ослепляющая красота геопарка Чжанъе
Гороскоп на 31 июля
Новый MacBook станет самым дешевым ноутбуком Apple
Автопортрет Рембрандта продали за рекордную стоимость
Эксперты — об ахиллесовой пяте дигитализации выборов и опросов
На контроле Президента. Наш хлеб: все о белорусском каравае - 2020
«Сделано!» Как меняется внешний облик белорусских городов и деревень
Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel
Кто такие ловцы муравьев?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Образованцы, разночинцы и интеллигенты
В Бразилии легкий самолет рухнул на улицу города среди машин и пешеходов
Дзермант: белорусам предлагают своими же руками разрушить тот скарб, который они накопили
Атаманов: сложившаяся в Беларуси модель развития устраивает абсолютное большинство граждан
Слух: новые наушники Apple получат функцию костной проводимости
Шпаковский: цель альтернативных кандидатов - не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса
Названы самые популярные и опасные пароли
МВД: администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за призывы к нарушению порядка
Казакевич: несанкционированные акции в Минске были инициированы из-за границы через мессенджеры
Прекрасные сельские пейзажи провинции Хэнань
Эйсмонт: существенный сегмент белорусского интернета используется для раскачивания ситуации в стране
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Как жить?
Эксперты: с помощью политтехнологий в Беларуси пытаются сформировать протестное движение
Как разрабатываются стандарты цифровой примерки одежды и для чего они нужны
Биологи "воскресили" споры морских микробов возрастом более 100 миллионов лет
Председатель ГКИ Дмитрий Матусевич — об эффективности госсектора, принципах корпоративного управления, мотивации кадров и создании единого реестра государственных активов
Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси
Как с пользой для тела и души отдохнуть в родной Беларуси
Крупки приняли эстафету областной акции «Моя Родина! Моя Беларусь!»
Назван самый полезный шоколад
Сивец объяснил, почему его смущает политическая несостоятельность некоторых кандидатов в президенты
Движение в районе улицы Орловской будет ограничено вечером в Минске
мнение
Владимир СТЕПАН
По средам и субботам
Фиби Уоллер-Бридж рассказала, стоит ли ждать продолжения «Дряни»
Мингорисполком: технический запуск поезда на 3-й ветке метро прошел успешно
В США дикий медведь залез в детский бассейн и уснул
Минтруда: пенсии в августе выплатят досрочно
Названы лучшие позы для сна при болях в пояснице
Подготовка президентского Послания обсуждена на рабочей встрече у Лукашенко
Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском группы боевиков иностранной ЧВК
Момент пожара на Комаровке попал на видео
Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК
Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Заносит
45 пьяных водителей задержали в Минске за пять дней
Акция «Моя родина! Моя Беларусь!» в городе Крупки - стрим
Двое белорусов получили 18 и 22 года колонии за разбой и жестокое убийство престарелого жителя Брянской области
Авторы
СКАНИРУЙТЕ