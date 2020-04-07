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Совбез ООН проведет видеозаседание по ситуации с коронавирусом

Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации по ситуации с пандемией коронавируса. Они пройдут в режиме видеоконференции в четверг, 9 апреля.


О проведении заседания попросили девять непостоянных членов Совета безопасности: Бельгия, Вьетнам, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония, передает ТАСС. Ожидается выступление с докладом Генсека ООН Антониу Гутерриша.

Проведение встречи долгое время откладывалось, поскольку вопрос пандемии не стоит в повестке Совбеза, но теперь члены организации считают необходимым обсудить влияние пандемии на ситуацию в мире. В числе тем, в частности, ослабление санкций в отношении некоторых стран, прекращение боевых действий, гуманитарная помощь и влияние вспышки нового коронавируса на работу миротворческих миссий.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире составляет около 1,3 млн человек, скончались порядка 70 тыс.

Фото: pixabay


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