25 декабря в Большом концертном зале Белгосфилармонии – премьера сочинения Баруха Берлинера «Сотворение мира». Симфоническая поэма современного израильского композитора будет впервые исполнена в Беларуси.
«Сотворение мира» – семичастная космогония на тексты Торы, которая повествует об этапах божественного промысла и мироустройства, отображая центральные события первых глав Книги Бытия: «Первый день сотворения мира», «Сотворение Адама и Евы», «Изгнание из рая», «Каин и Авель», «Ной», «Потоп» и «Завет радуги».
– Мне хотелось приблизить Библию к слушателю, дать ему шанс в доступной форме услышать Божественное слово, – говорит композитор. – Создав человека подобным себе, Бог дал ему возможность выбора между добром и злом. И наша задача – сделать свой правильный выбор в жизни. Это основной мотив моего произведения.
В концерте также прозвучит самая известная работа Леонарда Бернстайна в кантатно-ораториальном жанре – «Чичестерские Псалмы» для солиста, хора и оркестра. Этот монументальный шедевр на тексты Псалмов Давида был написан в 1965 году. Свое название он получил в честь Кафедрального хора города Чичестера в Англии, для которого Бернстайн написал это сочинение. Бернстайн был музыкантом-экспериментатором, поэтому «Чичестерские псалмы» объединяют академический стиль с элементами джаза, рока и шлягера. В партитуру причудливым образом вплетаются негритянский фольклор и старинные еврейские песнопения.
Для исполнения этих произведений объединятся Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственная академическая хоровая капелла им. Г. Ширмы, в роли чтеца выступит актер Олег Винярский, детский голос – лауреат I премии Международного конкурса им. Ф. Шаляпина 2020 года Елисей Родов (дискант), за дирижерским пультом – Михаил Кирхгофф (Россия).
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1549
«Сотворение мира»: симфоническая поэма современного израильского композитора Баруха Берлинера прозвучит в Минске
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter