Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств, сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты.
Помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами соцобслуживания населения. Таких центров в стране 146, они есть во всех районах страны.
За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов следует обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения.
В случае возникновения проблемных ситуаций, а также с предложениями по совершенствованию работы организации доставки продуктов питания и лекарств социальной службой можно звонить в Министерство труда и социальной защиты по телефону 8 (017) 222 49 29 или обращаться в комитеты по труду, занятости социальной защите в областях и Минске. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. Список телефонов, по которым можно звонить, можно найти по этой ссылке.
Помимо того, контактные данные, по которым можно обратиться за оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарственных средств для одиноких пожилых граждан и инвалидов, будут размещены на сайтах местных органов власти.
В Министерстве труда и социальной защиты информируют, что в стране около 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них почти у 160 тысяч нет близких.
Фото: архив БЕЛТА
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Соцслужба готова помочь пожилым и инвалидам с доставкой продуктов и лекарств
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