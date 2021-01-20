Соцсети годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти – глава МИД ФРГ

Политик сказал, чтоОн уточнил:Глава МИД ФРГ считает, что бизнес-модель соцсетейпоэтомуРассуждая о том, на кого стоит возложить данную ответственность, Хайко Маас отметил:Также, по мнению министра, важно иметь в виду, что, – подытожил он.