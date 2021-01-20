Социальные сети годами предоставляли уходящему президенту США Дональду Трампу площадку для распространения лживых заявлений и ненависти; следует улучшить механизмы регулирования деятельности цифровых платформ. Таким мнением поделился глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает ТАСС.
Политик сказал, что «акты насилия в Капитолии в Вашингтоне шокировали нас всех, но они не возникли как гром среди ясного неба». Он уточнил: «Годами социальные сети предлагали президенту Трампу сцену, с которой он мог распространять ложь и ненависть. И затем вдруг они запретили Трампу пользоваться своими платформами».
Глава МИД ФРГ считает, что бизнес-модель соцсетей «базируется на том, чтобы поляризировать», поэтому «нельзя предоставлять право алгоритмам или менеджерам в Кремниевой долине решать вопрос, где находится разделительная линия между свободой выражения мнения и преступным раздуванием ненависти».
Рассуждая о том, на кого стоит возложить данную ответственность, Хайко Маас отметил: «Это должны определять демократические парламенты и правительства на основе принципов правового государства и соблюдения прав человека».
Также, по мнению министра, важно иметь в виду, что «интернет не знает национальных границ». «Поэтому мы должны установить международные нормы», – подытожил он.
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Соцсети годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти – глава МИД ФРГ
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