Соцсеть для школьников разработали в России

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что данный проект разработан в рамках цифровой образовательной среды.– поделился Сергей Кравцов.В рамках проекта запланирована и разработка цифровых учебных материалов, которые будут помогать учителям.– добавил он.Минпросвещения РФ также планирует разработать социальную платформу коммуникаций (ИКОС) для учеников и учителей. Можно будет вести онлайн-трансляции занятий и создавать специальные паблики школ и классов.