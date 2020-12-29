Социальную сеть для учащихся школ, разработанную на базе "ВКонтакте", планируют презентовать в 2021 году, сообщает ТАСС.
Фото: ucvt.org
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что данный проект разработан в рамках цифровой образовательной среды.
– Сервис даст ребятам возможность общаться на образовательные темы, обсуждать разные вопросы. В 2021 году мы представим эту систему и проведем презентацию, – поделился Сергей Кравцов.
В рамках проекта запланирована и разработка цифровых учебных материалов, которые будут помогать учителям.
– Они соответствуют всем стандартам, разделены на тематические блоки и встроены в учебный процесс. Ожидается, что такие пособия будут полезны преподавателям, – добавил он.
Минпросвещения РФ также планирует разработать социальную платформу коммуникаций (ИКОС) для учеников и учителей. Можно будет вести онлайн-трансляции занятий и создавать специальные паблики школ и классов.
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Соцсеть для школьников разработали в России
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