Соцработник Мстиславского РЦСОН – об адресной помощи в программе социально-экономического развития страны

О том, что думает по поводу адресной помощи в программе социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы, рассказала социальный работник Мстиславского районного центра социального обслуживания населения Елена Исаченко:



– В программе вычитала, что на ближайшую пятилетку предстоит расширить работу местных органов управления по оказанию социально-бытовой помощи и дополнительной соцподдержки ветеранам войны, пожилым и другим уязвимым категориям граждан. Это правильно, ведь часто попросту не хватает сотрудников, которые могут более тесно работать с инвалидами I группы. А им ведь необходимо особое внимание. Считаю, нужно расширить штат соцслужбы, чтобы можно было работать с нуждающимися в уходе сельчанами по индивидуальной программе.



Еще одно замечание по поводу доступности помощи. Езжу к старичкам в Подсолтово и Заньковщину на своей машине. У некоторых соцработников транспорта нет. Зимой с тяжелыми сумками добраться к жителям нелегко. Было бы здорово, чтобы помимо заложенных в программе реконструкции и капитального ремонта 40 госучреждений соцобслуживания, внести пункт о транспорте. Дать те же велосипеды, скутеры.



Елена Исаченко отметила, что позитивные изменения в работе соцслужбы происходят регулярно – исходя из требований времени. Если раньше, к примеру, льготные лекарства для инвалидов II группы нужно было получать в общем кабинете для всех больных, сейчас для этого на базе поликлиники заработал отдельный кабинет. Также за пенсионерами закреплены участковые врачи, которые раз в месяц посещают их на дому.



– Это хорошие шаги к индивидуальному подходу в помощи сельчанам, – считает собеседница.