Социальный аспект - Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы

Глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, развитием организаций и в частности ОАО "Тихиничи". Отдельный акцент был сделан на вовлечении земель в сельхозоборот, их эффективном использовании, мелиорации.
В настоящее время обсуждается присоединение к ОАО "Тихиничи" еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить новый молочно-товарный комплекс, увеличить дойное стадо. Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить хозяйство. За такое решение - о присоединении - выступает и само руководство ОАО "Тихиничи", с чем в том числе связывает планы по дальнейшему развитию. "Если руководитель за, - это надо приветствовать", - сказал Президент.
Глава государства отметил и социальный аспект. В зоне работы таких крупных предприятий находятся многие деревни. "Вот поэтому я и не разваливаю сельхозпредприятия и кооперативы", - подчеркнул белорусский лидер.
Он пояснил, что есть фермеры, которые желают взять землю, но нести социальную нагрузку не хотят. "Мы поддерживаем сельское хозяйство (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА), потому что они смотрят за деревнями", - подчеркнул Александр Лукашенко. Речь в первую очередь идет о поддержании порядка, благоустройстве, помощи сельчанам в тех или иных вопросах.
Первым делом в ОАО "Тихиничи" Александр Лукашенко посетил машинно-тракторный парк сельхозпредприятия. Здесь речь шла о том, как можно экономно и по-хозяйски подходить к тем или иным вопросам в части содержания и строительства объектов, обслуживания и хранения техники. Глава государства в этом плане указал на имеющиеся резервы. Речь не только и не столько о машинном дворе ОАО "Тихиничи" - Президент масштабирует вопрос на страну в целом, ведь от эффективности в отдельных моментах зависит общий финансовый результат предприятий, доходы работников. "Надо разумно, по уму подойти и создать образцовый машинный двор. Но везде надо экономить", - сказал Александр Лукашенко. Президент не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Конкретными деталями он интересовался у рядовых работников - хватает ли инструмента, как организован ремонт и обслуживание техники и т.д. Как рассказали Главе государства, используются инструменты отечественного производства, в том числе продукция Оршанского инструментального завода, решения по развитию которого несколько лет назад принимались на уровне Президента.
Увиденным Александр Лукашенко остался доволен, поблагодарив работников за труд и подчеркнув важность качественного и своевременного обслуживания техники. А иначе и покупать не надо, отметил Президент.
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