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Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся в Беларуси с 1 мая

В Беларуси с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, информирует БЕЛТА.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 23 апреля 2020 года № 38, БПМ с 1 мая по 31 июля 2020 года установлен в размере Br 246,78. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 2,9% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года. Соразмерно увеличиваются и перечисленные выше выплаты.

В Беларуси с 1 мая вырастут детские пособия

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Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в мае — июле для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br 61,7, в возрасте от 75 до 80 лет — Br 46,28. Надбавка для инвалидов первой группы составит Br 61,7, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — Br 30,85.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, — до Br 271,46, инвалидам с детства II группы — Br 234,44, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка — Br 209,76, инвалидам III группы —Br 185,09, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста — Br 123,39, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от Br 197,42 до Br 271,46.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br 246,78 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br 296,14 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждут и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.

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