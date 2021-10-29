Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 ноября

С 1 ноября в Беларуси на фоне изменения бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет.
Архивное фото
Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, БПМ с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022-го установлен в размере BYN 288,01. Новый БПМ в среднем на душу населения стал больше на 1,6% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября текущего года. Соразмерно увеличиваются и указанные выше выплаты.
Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре – январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит BYN 72, в возрасте от 75 до 80 лет – BYN 54. Надбавка для инвалидов I группы составит BYN 72, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, – BYN 36.
Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) ожидают следующие корректировки: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – до BYN 316,81, инвалидам с детства II группы – BYN 273,61, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка – BYN 244,81, инвалидам III группы – BYN 216,01, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (для женщин – 60 лет, мужчин – 65) – BYN 144,01, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья – от BYN 230,41 до BYN 316,81. Также достигшие пенсионного возраста родители детей-инвалидов, имевших ранее третью, четвертую степень утраты здоровья, а затем признанных инвалидами с детства I группы, при условии ухода за такими детьми не менее 20 лет также получают социальные пенсии, размер которых вырос до BYN 283,39.
Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, будет составлять BYN 288,01 (в случае ухода за одним таким человеком) и до BYN 345,61 (за двумя и более).
Повышение размера пенсии предусмотрено и для других категорий получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.