Сотрудников органов внутренних дел Могилевской области наградили за отличие в охране общественного порядка

Медалями «За отличие в охране общественного порядка» сегодня наградили более 80 сотрудников органов внутренних дел Могилевской области, внутренних войск, Могилевского института МВД и областного отдела Департамента охраны МВД.





Символично, что торжественное мероприятие прошло в месте, значимом не только для региона, но и для всей страны, – у памятника легендарному батальону милиции под командованием капитана Владимирова в деревне Гаи Могилевского района. Около 250 бойцов и командиров в июле 1941 года на протяжении шести суток без сна и отдыха сражались, защищая мир на белорусской земле, держали оборонные позиции в бою со значительно превосходящим по численности врагом.





Государственные награды на этом рубеже героической обороны нынешним защитникам правопорядка и спокойствия граждан и страны вручили заместитель министра внутренних дел полковник милиции Дмитрий Корзюк, начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя, начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук.





– События прошлого года показали, что в могилевской милиции служат настоящие патриоты своей Родины, преданные своему делу сотрудники, готовые в любой момент прийти и защитить свою страну и свой народ, – отметил Дмитрий Корзюк. – Личный состав региона продемонстрировал исключительную слаженность действий, выдержку и самоотдачу при выполнении задач, возникающих в условиях осложнения оперативной обстановки. Глава государства дал высокую оценку деятельности белорусской милиции.

Среди проявивших себя милиционеров не только опытные офицеры, но и молодежь. Денис Барановский учится на 4-м курсе факультета милиции Могилевского института МВД, но уже успел «понюхать пороха». Во время прошлогодних беспорядков был, можно сказать, на основной передовой, принимал непосредственное участие в охране общественного правопорядка на улице Ленинской и на площади Единства.

– Пришлось применить на практике полученные теоретические знания, – вспоминает молодой человек. – Убедился, что не ошибся с выбором профессии.

Награду из рук замминистра получил первый заместитель командира третьего отдельного патрульного батальона войсковой части 6713 майор Денис Бочков:





– Для меня это первая государственная награда за более 10 лет служебной карьеры. Конечно, дома она займет почетное место. События 2020 года показали, что сотрудники ОВД Могилевской области, военнослужащие внутренних войск, курсанты верны присяге и справились со всеми поставленными задачами. Как результат – получили высокую оценку Главы государства, Главнокомандующего Вооруженными Силами Беларуси. Это мотивирует совершенствоваться, развиваться и добиваться только высоких целей!







































