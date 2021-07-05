Некоторые сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова не могут попасть на свои рабочие места. Отныне в вуз не допускаются работники, которые либо не сделали прививку от COVID-19, либо не имеют медотвода и не болели инфекцией. Исключения предусмотрены только для тех сотрудников, которые получили первую дозу вакцины, информирует ТАСС.
– Для того чтобы остановить пандемию, мэром Москвы и главным государственным санитарным врачом приняты решения по вакцинации сотрудников организаций и учреждений. Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского [государственного] университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, – уточняется в сообщении, опубликованном на сайте университета.
Уточняется что на свои рабочие места могут явиться те сотрудники, которые получили первую дозу препарата против коронавирусной инфекции, если предусмотрена двухкомпонентная схема вакцинации.
Фото: pixabay.com
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Сотрудников МГУ, не прошедших вакцинацию от коронавируса, перестали допускать к работе
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