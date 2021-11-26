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  2. Сотрудники Центрального РУВД Минска провели беседу на тему кибербезопасности со школьниками

Сотрудники Центрального РУВД Минска провели беседу на тему кибербезопасности со школьниками

В рамках проведения декады кибербезопасности сотрудники Центрального РУВД столицы посетили ГУО «Средняя школа № 21 г. Минска» и пообщались с учащимися. 


Начальник ИДН Сергей Корсак во время беседы остановился на самых важных аспектах законодательства, которые касаются ответственности несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков, напомнил о мерах безопасности для недопущения травматизма и гибели детей от внешних причин. Офицер также указал на важность ношения световозвращающих элементов, соблюдение мер безопасности при посещении катков. 


Начальник отделения по профилактике киберпреступности Юрий Лукашевич рассказал ребятам о распространенных способах кибермошенничества – фишинге и вишинге, а также об ответственности за совершение таких преступлений. В конце выступления офицер поднял тему информационной безопасности и недопущения распространения компрометирующей информации в сети. 


Фото Центрального РУВД Минска
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