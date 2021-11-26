Сотрудники Центрального РУВД Минска провели беседу на тему кибербезопасности со школьниками

Начальник ИДН Сергей Корсак во время беседы остановился на самых важных аспектах законодательства, которые касаются ответственности несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков, напомнил о мерах безопасности для недопущения травматизма и гибели детей от внешних причин. Офицер также указал на важность ношения световозвращающих элементов, соблюдение мер безопасности при посещении катков.Начальник отделения по профилактике киберпреступности Юрий Лукашевич рассказал ребятам о распространенных способах кибермошенничества – фишинге и вишинге, а также об ответственности за совершение таких преступлений. В конце выступления офицер поднял тему информационной безопасности и недопущения распространения компрометирующей информации в сети.Фото Центрального РУВД Минска