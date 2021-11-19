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  2. Сотрудники транспортно-логистического центра освобождают дополнительное место для размещения беженцев

Сотрудники транспортно-логистического центра освобождают дополнительное место для размещения беженцев

Места в ТЛЦ станет больше почти на треть.


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Беженцы обустраиваются в новой части ТЛЦ.

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Юрий Караев руководит процессом расселения беженцев в новой части ТЛЦ.

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