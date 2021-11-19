Главная Сотрудники транспортно-логистического центра освобождают дополнительное место для размещения беженцев Опубликовано: 19.11.2021 20:14:00 2414 Сотрудники транспортно-логистического центра освобождают дополнительное место для размещения беженцев Места в ТЛЦ станет больше почти на треть. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Беженцы обустраиваются в новой части ТЛЦ. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Юрий Караев руководит процессом расселения беженцев в новой части ТЛЦ. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Светлана ИСАЕНОК Написать автору Версия для печати Новости и статьи