Сотрудники транспортно-логистического центра освобождают дополнительное место для размещения беженцев

Места в ТЛЦ станет больше почти на треть.

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Беженцы обустраиваются в новой части ТЛЦ.Юрий Караев руководит процессом расселения беженцев в новой части ТЛЦ.