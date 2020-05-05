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Сотрудники столичной ГАИ обследовали места массового отдыха

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района Минска провели обследование мест массового отдыха минчан.


Цель обследования — обеспечить безопасность граждан, движения автотранспорта, рассказала sb.by старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь. "Сотрудники ГАИ проверяют места для стоянки автотранспорта, наличие необходимых дорожных знаков, шлагбаумов, исключающих въезд транспорта в места отдыха".

Парк имени Грековой


Канал Слепянской водной системы

Во время рейда, в частности, были проинспектированы Лошицкий усадебно-парковый комплекс, канал Слепянской водной системы и парк им. Грековой, отметила представитель ГАИ. 



Информация о выявленных недостатках передана в коммунальные службы для устранения, подытожили в Госавтоинспекции.

Лошицкий парк

Фото: ГАИ



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