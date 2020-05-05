Сотрудники столичной ГАИ обследовали места массового отдыха

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района Минска провели обследование мест массового отдыха минчан.
Цель обследования — обеспечить безопасность граждан, движения автотранспорта, рассказала sb.by старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь. "Сотрудники ГАИ проверяют места для стоянки автотранспорта, наличие необходимых дорожных знаков, шлагбаумов, исключающих въезд транспорта в места отдыха".
Парк имени Грековой
Канал Слепянской водной системы
Во время рейда, в частности, были проинспектированы Лошицкий усадебно-парковый комплекс, канал Слепянской водной системы и парк им. Грековой, отметила представитель ГАИ.
Информация о выявленных недостатках передана в коммунальные службы для устранения, подытожили в Госавтоинспекции.
Лошицкий парк
Фото: ГАИ