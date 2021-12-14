SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Сотрудники Партизанского РУВД Минска сопроводили до больницы машину с нуждающимся в медпомощи ребенком

Сотрудники Партизанского РУВД Минска сопроводили до больницы машину с нуждающимся в медпомощи ребенком

Во время одного из дежурств к сотрудникам патрульно-постовой службы милиции Партизанского РУВД Минска обратился отец маленького ребенка. Его дочери требовалась медицинская помощь, а найти больницу в навигаторе не получалось. Милиционеры предложили помощь и сопроводили семью до учреждения здравоохранения.

Старший сержант милиции Евгений Мурашко вспоминает подробности того дня:

– Отец пояснил, что у него в машине больной пневмонией ребенок, который срочно нуждается в медицинской помощи. Оценив обстановку, вместе с напарником приняли решение незамедлительно сопроводить машину, в которой находился ребенок, до больницы. По прибытии на место помогли транспортировать девочку в приемное отделение.

Благодаря действиям сотрудников малышке вовремя оказали медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы