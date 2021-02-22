Сотрудники ОМОНа, в Гродно спасшие 17-летнюю девушку от падения с 18-го этажа, приняли вызов после окончания смены

История чудесного спасения 17-летней девушки, которая собиралась прыгнуть вниз с общего балкона 18-этажного жилого дома по улице Дубко, мало кого оставила равнодушным. Молодые ребята из ОМОНа смогли сделать невозможное: издали разговаривая с отчаявшейся девушкой, они несколько минут удерживали ее от фатального поступка, а в это время их коллега нашел подходящую площадку этажом ниже, чтобы в последний момент перехватить повисшую на перилах девушку. Вместе с сотрудником МЧС они схватили ее за ноги и втянули на балкон.
Как оказалось, все трое сотрудников МВД на момент поступления вызова уже закончили смену. На их место заступили коллеги, и бойцы направлялись на базу.
Милицию к высотке вызвала женщина, которая увидела девушку, перекинувшую ногу через перила общего балкона. На момент звонка та уже обеими ногами стояла на парапете с наружной стороны ограждения.
– В соответствии с Законом об органах внутренних дел сотрудники милиции обязаны оказывать помощь людям вне зависимости от того, находятся они на службе либо вне службы. В данном случае сотрудники ОМОНа самостоятельно приняли решение выехать к дому на Дубко, несмотря на окончание смены. У этих ребят всегда такая мотивация – делать все, что в их силах, для оказания помощи людям, – подчеркивает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. – Прибывшие на место капитан милиции Павел Кисляк и старшина Вадим Хилюта остались рядом с девушкой, в то время как прапорщик Сергей Астюкевич отправился на этаж ниже и стал ждать удобного случая для того, чтобы перехватить девушку. Решение так поступить они приняли на месте. Сначала попробовали вызвать ее на разговор, дать возможность излить душу, выговориться, но та на контакт не шла. Стало понятно: подстраховка снизу жизненно необходима.
Несмотря на отчаянные просьбы милиционеров, которые просили ее: «Держись, зайка!», та начала сползать с парапета. Не помогло даже присутствие мамы, которая была рядом. Не отрывая рук от перил, девушка стала опускать ноги в пустоту. В этот миг ее и ухватил Сергей Астюкевич.
Говоря о том, подвергал ли боец таким образом себя смертельной опасности, Евгений Дудко отвечает кратко:
– Риск является обязательной составляющей профессии сотрудников органов внутренних дел, они морально готовы максимально эффективно действовать в самых сложных ситуациях. Профессиональные действия всех троих сотрудников ОМОНа, участвовавших в спасении, не остались незамеченными. В том числе и руководством отряда, которое намерено ходатайствовать об их поощрении.
Как позже стало известно, спасенная девушка жила в одном из домов неподалеку от злополучной высотки. Сюда она пришла специально, чтобы покончить с собой. Сейчас проверку по факту попытки самоубийства проводит Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.
Фото: архив БЕЛТА
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Сотрудники ОМОНа, в Гродно спасшие 17-летнюю девушку от падения с 18-го этажа, приняли вызов после окончания смены
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