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Сотрудники Минспорта, РНПЦ спорта и известные спортсмены приняли участие в республиканском субботнике

Сотрудники Министерства спорта и туризма, РНПЦ спорта и известные белорусские спортсмены сегодня приняли участие в республиканском субботнике. Местом его проведения выбрали территорию РНПЦ, хотя работы велись не только там.

- Эмоции самые положительные! В нашей стране уже стало традицией выходить и наводить порядок, - говорит министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. – Сейчас нам нужно повернуться к природе, ведь она – наше богатство. Мы наводим порядок на всех спортивных объектах. Проводим эту работу на протяжении длительного времени, а сегодня, можно сказать, ставим точку в этом деле.

Совсем скоро на территории РНПЦ спорта зацветут посаженные сегодня кусты, зазеленеют деревья. Директор учреждения Ирина Малеваная рассказывает:

 - Мы всем коллективом решили присоединиться к республиканской акции и выйти на субботник, чтобы поработать на свежем воздухе, психологически восстановиться, отдохнуть и побыть вместе. Планировали добавить на территории РНПЦ зелени, посадить десяток туй, красивых цветущих кустов, посмотреть, в каком состоянии после зимы находятся другие насаждения и провести другие работы, чтобы вскоре все вокруг центра зазеленело и зацвело.

Вместе с ними на посадку деревьев вышли председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, велогонщики Алена Омелюсик, Евгений Королек, конькобежцы Виталий Михайлов, Марина Зуева, Игнат Головатюк. Для некоторых спортсменов это был первый подобный опыт.

- Сегодня посадил первое дерево, - признается Игнат Головатюк. – Для меня такая работа непривычная: вырос в городе, всегда жил в квартире, так что сегодня попробовал что-то новое. Было интересно!

А вот для Алены Омелюсик подобные дела вполне привычны. Улыбаясь, спортсменка говорит: считай, выросла в деревне. И на огороде работала, и даже сейчас на подоконнике выращивает базилик и рукколу.

- В субботниках тоже раньше принимала участие – когда-то заливали фундамент на велодроме «Минск-Арены». Конечно, мне непривычно быть дома в такое время – в последний раз подобное было, наверное, лет 10 назад. Но я в каждой ситуации стараюсь находить плюсы. Сейчас, например, занимаюсь домашними делами и понимаю, как классно белорусским спортсменам, которые могут просыпаться дома, приходить домой с тренировки. Непростая ситуация сложилась во всем мире, но нам по сравнению со многими другими спортсменами повезло: мы-то можем, к примеру, выезжать на шоссе, чтобы тренироваться, а мои иностранные коллеги сидят по домам, занимаются только на станках.

После субботника его участники отправились на велопробег.

Кстати

В последние дни РНПЦ спорта несколько переквалифицировал свою работу. Ирина Малеваная говорит: стараются работать вместе с системой здравоохранения и помогать ей. Для этого открыты два направления дополнительного тестирования на коронавирусную инфекцию: это ПЦР-лаборатория для выделения генетического материала коронавируса и экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу.
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