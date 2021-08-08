Сотрудники милиции во время событий в Украине следили за судьбой «Беркута» – Кубраков

Министр внутренних дел Иван Кубраков в фильме СТВ «2020» рассказал о том, как воспринимали сотрудники силовых ведомств события украинские события 2014 года.
Видео: СТВ
- Я никогда этого не говорил, но, наверное, сегодня это надо сказать, – поделился Кубраков. – Когда произошли события в Украине, мы анализировали, особенно сотрудники, рядовые милиционеры. Мы видели, как ставили на колени украинский «Беркут», как ставили на колени сотрудников милиции, как издевались над их семьями, как их резали.
Во время посещения одного из подразделений органов внутренних дел Президенту задали вопрос относительно судьбы украинского «Беркута», рассказал министр:
- Президенту задали вопрос, почему им не дали команду, почему так себя повели. На что Президент сказал: «Я не готов кого-то обсуждать и говорить, как там поступили, но я вам могу сказать точно и на сто процентов, что если надо будет защищать нашу Родину, наших людей, я с вами, мужики, встану в боевые порядки и буду защищать».