Сотрудники милиции во время событий в Украине следили за судьбой «Беркута» – Кубраков

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поделился Кубраков. –Во время посещения одного из подразделений органов внутренних дел Президенту задали вопрос относительно судьбы украинского «Беркута», рассказал министр:- Президенту задали вопрос, почему им не дали команду, почему так себя повели. На что Президент сказал: