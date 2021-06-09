Сотрудники милиции отправились в школьные детские лагеря. Узнали, о чем они рассказывали детям

Лето – долгожданная пора для многих людей, особенно для школьников, ведь начинаются летние каникулы: лагеря, купание, шашлыки, велосипеды, самокаты. Порой отдых не всегда заканчивается благополучно… А вот если, как говорится, предупрежден – значит вооружен. Поэтому сотрудники ИДН и ГАИ Октябрьского РУВД посещают школьные лагеря с целью предостеречь ребят от каких-либо тяжелых последствий во время летних забав. Инспектор ИДН Виктор Павлович и представитель ГАИ Ирина Боярчук уже побеседовали с учениками школ № 11, 62. Сегодня правоохранители посетили ребят из 89-й школы.– не пугает, а предостерегает детейТакже инспектор акцентировал внимание на том, что часто в милицию начали поступать заявления о пропаже детей.Как правило, в летний период на улицах города увеличивается число маленьких пешеходов. Поэтому вместе с инспекторами ГАИ ребята повторили, как и где пешеходам разрешается переходить проезжую часть, как должны вести себя пассажиры и где разрешено кататься на велосипеде. А также милиционеры напомнили ребятам, как вести себя на воде, в лесу и в местах массового отдыха. Помимо этого, инспектор напомнил детям о мерах безопасности в сети интернет.В конце встречи детям вручили небольшие подарки. Ребята поблагодарили милиционеров за интересную беседу и пообещали им провести лето без происшествий.Фото Октябрьского РУВД города Минска