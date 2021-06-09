Сотрудники милиции отправились в школьные детские лагеря. Узнали, о чем они рассказывали детям

Профилактические акции для детей, отдыхающих в летних лагерях, провели совместно с другими организациями и структурами сотрудники столичной милиции. Узнали, что рассказывали ребятам правоохранители Октябрьского РУВД города Минска.
Лето – долгожданная пора для многих людей, особенно для школьников, ведь начинаются летние каникулы: лагеря, купание, шашлыки, велосипеды, самокаты. Порой отдых не всегда заканчивается благополучно… А вот если, как говорится, предупрежден – значит вооружен. Поэтому сотрудники ИДН и ГАИ Октябрьского РУВД посещают школьные лагеря с целью предостеречь ребят от каких-либо тяжелых последствий во время летних забав. Инспектор ИДН Виктор Павлович и представитель ГАИ Ирина Боярчук уже побеседовали с учениками школ № 11, 62. Сегодня правоохранители посетили ребят из 89-й школы.
– Опасность везде, – не пугает, а предостерегает детей участковый инспектор ИДН Октябрьского РУВД Виктор Павлович. – Например, неудачно съехал с горки – вывихнул ногу, руку. Ударился на площадке обо что-то или упал – и травма обеспечена.
Также инспектор акцентировал внимание на том, что часто в милицию начали поступать заявления о пропаже детей.
– Незнакомцы могут увести ребенка, если того оставили без присмотра или тот куда-то пошел и не вернулся. Если в течение трех часов они не находятся, по тревоге поднимают весь личный состав. Дети до 12 лет быстрее возвращаются домой, чем те, кто старше.
Как правило, в летний период на улицах города увеличивается число маленьких пешеходов. Поэтому вместе с инспекторами ГАИ ребята повторили, как и где пешеходам разрешается переходить проезжую часть, как должны вести себя пассажиры и где разрешено кататься на велосипеде. А также милиционеры напомнили ребятам, как вести себя на воде, в лесу и в местах массового отдыха. Помимо этого, инспектор напомнил детям о мерах безопасности в сети интернет.
В конце встречи детям вручили небольшие подарки. Ребята поблагодарили милиционеров за интересную беседу и пообещали им провести лето без происшествий.
Фото Октябрьского РУВД города Минска
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Сотрудники милиции отправились в школьные детские лагеря. Узнали, о чем они рассказывали детям
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