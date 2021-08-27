Сотрудники милиции изъяли у минчанина более 108 килограммов табака

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Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД столицы задержали 34-летнего минчанина, который хранил в своем автомобиле немаркированную табачную продукцию для кальянов.Известно, что мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается оптовой торговлей. Табак привозил из Российской Федерации, товар планировал реализовать в Беларуси. У подозреваемого было обнаружено и изъято 108 кг табака стоимостью более 13 000 рублей.Известно, что минчанин уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности.В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 13.18 КоАП Беларуси.Видео ГУВД Мингорисполкома