В Казани против двоих высокопоставленных сотрудников «Метроэлектротранса» возбудили уголовное дело за майнинг-ферму на электроподстанции. Подробности сообщает rg.ru.
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Оборудование для майнинга криптовалюты главный инженер и директор службы энергохозяйства наземного транспорта организации установили на трансформаторной подстанции в марте 2021-го. Ферма работала и потребляла энергию, а счета потом оплачивало предприятие. Ущерб оценили в 352 тысячи российских рублей (это почти равно BYN 12 тысяч).
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В СК России уточнили, что подозреваемые признали причастность к совершению преступления. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия», – отметили в ведомстве.
Фото: pixabay.com
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Сотрудники казанского метро поставили майнинг-ферму на подстанции – теперь их ждет уголовное дело
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