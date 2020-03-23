Каждый год сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз проводят около 300 тысяч исследований. Об этом сообщил председатель ГКСЭ Андрей Швед в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".
Фото: архив БЕЛТА
"За последние семь лет комитет провел 2,5 миллиона экспертиз. Более 60% из них — судебно-медицинские, 25% — криминалистические. Объем экспертных исследований в последние годы стабилизировался — около 300 тысяч в год", — цитирует главу ГКСЭ информационное агентство БЕЛТА.
Неуклонно растет число наиболее востребованных видов экспертиз. Например, за последние четыре года в 10 раз вырос объем технических экспертиз (компьютерно-технические, радиоэлектронные, строительно-технические).
Более 99% от всего количества экспертиз выполняется в срок до 30 дней. По словам руководителя ГКСЭ, такого показателя нет нигде на постсоветском пространстве и в Западной Европе.
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Сотрудники ГКСЭ ежегодно проводят около 300 тысяч экспертиз
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