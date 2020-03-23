Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-7 oC
USD: 2.64
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Сотрудники ГКСЭ ежегодно проводят около 300 тысяч экспертиз

Сотрудники ГКСЭ ежегодно проводят около 300 тысяч экспертиз

Каждый год сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз проводят около 300 тысяч исследований. Об этом сообщил председатель ГКСЭ Андрей Швед в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".

Фото: архив БЕЛТА

"За последние семь лет комитет провел 2,5 миллиона экспертиз. Более 60% из них  судебно-медицинские, 25%  криминалистические. Объем экспертных исследований в последние годы стабилизировался  около 300 тысяч в год", — цитирует главу ГКСЭ информационное агентство БЕЛТА.

Неуклонно растет число наиболее востребованных видов экспертиз. Например, за последние четыре года в 10 раз вырос объем технических экспертиз (компьютерно-технические, радиоэлектронные, строительно-технические).

Более 99% от всего количества экспертиз выполняется в срок до 30 дней. По словам руководителя ГКСЭ, такого показателя нет нигде на постсоветском пространстве и в Западной Европе.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Новая разработка белорусских ученых позволит мгновенно идентифицировать человека по отпечаткам
Реставратор из Мстиславля возрождает старинные фрески разрушенного Белыничского монастыря
В сеть попали рендеры Huawei Mate 40 Pro с «античелкой»
ГКСЭ планирует внедрить методику исследования растительных наркотиков
Расширение услуг на дому и онлайн-бронирование лекарств в аптеках: как пожилых ограждают от лишних контактов
Сотрудники ГКСЭ ежегодно проводят около 300 тысяч экспертиз
Обелиски великого подвига: "Курган бессмертия" в Кличевском партизанском крае
Apple отменила запрет на продажу больше двух iPhone в одни руки
Около ста иностранных судебных экспертов прошли обучение в ГКСЭ в прошлом году
Звезда бондианы оставит детей без наследства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Совесть
Том Хэнкс рассказал, что идет на поправку
В Минске с 1 апреля дорожают услуги автостоянок
Директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии — о сложных пациентах, ситуации с детской заболеваемостью и новых методах диагностики и лечения туберкулеза
Фотофакт: туман над китайским Аомэнем превратил его в парящий остров
В Березинском заповеднике принимают меры предосторожности в связи с установлением пожароопасного сезона
В Гродненской области уже поступило около 600 заявок от пенсионеров на доставку продуктов на дом
Конкурс на лучшие товары 2020 года объявлен в Беларуси
Как лесхозы зарабатывают на березовом соке
Новое строительство в регионах: от собственных домов до кварталов усадебной застройки
Двадцать четвертый день Великого поста. Блюдо дня
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Прибыль с хозяйским подходом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ