Экипаж ГАИ Ветковского РОВД нес в вечернее время вахту за райцентром. Инспекторы заметили на обочине трассы троих ребят, размахивавших фликером. Как потом окажется, старшему 15 лет, младшим 8 и 9, живут в агрогородке Светиловичи. Дети голосовали, пытаясь остановить проезжавшие машины.
Фото из архива
Они рассказали, что были в гостях у бабушки в Ветке, опоздали на последний автобус, отправились пешком за 36 километров. Телефона с собой не было.
- Инспекторы посадили юных пешеходов в машину и доставили домой. Там ребят ждали взволнованные родители. Они искали детей своими силами и собирались звонить на 102,- рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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Сотрудники ГАИ Ветковщины помогли троим ребятам добраться домой
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ