Сотрудники ГАИ трижды задерживали солигорчанина за езду без прав – в отношении него возбуждено уголовное дело

Такой случай произошел на территории Солигорского района. 31-летний горожанин стал фигурантом уголовного дела за управление транспортом, не имея на это разрешения.
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Подробности sb.by рассказали в ГИОС Солигорского РОВД.
– После того как сотрудники Госавтоинспекции третий раз за полгода задержали мужчину за управление транспортным средством без прав, в отношении него возбудили уголовное дело, – пояснили в райотделе.
В отделе ГАИ Солигорского РОВД добавили:
– В мае и июле мужчина уже привлекался к административной ответственности за бесправную езду. Но выводов не сделал и снова попал в поле зрения правоохранителей. Водительского удостоверения у нарушителя не было никогда, – рассказали в ОГАИ.
Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 317-2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно) УК. 20 сентября 2021 года было возбуждено уголовное дело.
За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до 6 месяцев или арест с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, уголовная ответственность за неоднократное вождение без прав введена с июня 2021 года.