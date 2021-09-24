Сотрудники ГАИ трижды задерживали солигорчанина за езду без прав – в отношении него возбуждено уголовное дело

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БЕЛТА

Подробности sb.by рассказали в, – пояснили в райотделе.В отделе ГАИ Солигорского РОВД добавили:– рассказали в ОГАИ.Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 317-2 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние совершено неоднократно) УК. 20 сентября 2021 года было возбуждено уголовное дело.За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до 6 месяцев или арест с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Напомним, уголовная ответственность за неоднократное вождение без прав введена с июня 2021 года.