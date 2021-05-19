Госавтоинспекция Гомельской области по 13 июня проводит профилактическое мероприятие "Контроль – дорожный знак", сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.
Во время мероприятия особое внимание будет уделено установке и размещению на улично-дорожной сети области дорожных знаков, указателей и рекламы. Сотрудникам ГАИ предстоит установить, как придерживаются требований нормативно-правовых актов по установке названных элементов.
Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения принять участие в мониторинге.
– Если вы заметили временные дорожные знаки там, где уже завершены ремонтно-строительные работы, либо же элементы, пришедшие в негодность, или железнодорожные переезды без дорожных знаков, сообщите об этом в управление ГАИ, прислав фото или видеоматериалы с указанием места на gai_propaganda@post.gomel.by, – обратили внимание госавтоинспекторы.
Фото: БЕЛТА
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Сотрудники ГАИ начали мониторинг установки дорожных знаков в Гомельской области
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