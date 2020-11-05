Республиканская акция «Сад надежды» проходит сегодня в Ошмянском районе. Традиционно в этой инициативе принимают участие белорусские радийщики. В преддверии 95-летия национального радиовещания молодые саженцы высаживают на территории социально значимых объектов района. Всего при участии сотрудников Белорусского радио с 2015 года были заложены сады в Поставском, Несвижском, Дзержинском, Барановичском, Сморгонском, Рогачевском, Чашникском, Могилевском и Бобруйском районах.
Фото носит иллюстративный характер
– На сей раз молодые посадки закладываются при поддержке Минсельхозпрода, республиканской ассоциации «Белсадпитомник», республиканского клуба «Северный виноград», Белорусского союза женщин, крестьянско-фермерского хозяйства «Януш» на территории Жупранской средней школы, Жупранского отделения круглосуточного пребывания для пожилых граждан и Ошмянского районного социально-педагогического центра, – рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании. – Большинство саженцев – яблони, грушевые деревья, косточковые, а также виноград отечественной селекции. Учащиеся и люди пожилого возраста получили рекомендации по уходу за саженцами, а также приятные подарки от Белорусского радио.
По словам радийщиков, примечательно, что именно в Год малой Родины с помощью неравнодушных белорусов появляются новые сады. Коллектив Белорусского радио выражает благодарность всем, кто поддержал акцию, и надеется, что посадочный материал приживется и даст со временем богатый и полезный урожай.
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Сотрудники Белорусского радио приняли участие в республиканской акции «Сад надежды – 2020»
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Фото: САЗОНОВ Андрей