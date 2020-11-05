Сотрудники Белорусского радио приняли участие в республиканской акции «Сад надежды – 2020»

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– рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании. –По словам радийщиков, примечательно, что именно в Год малой Родины с помощью неравнодушных белорусов появляются новые сады. Коллектив Белорусского радио выражает благодарность всем, кто поддержал акцию, и надеется, что посадочный материал приживется и даст со временем богатый и полезный урожай.