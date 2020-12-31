Сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск МВД по всей стране были вручены государственные награды

Сегодня в Минске на территории войсковой части 3214 министр внутренних дел Иван Кубраков вручил государственные награды сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД.
Высокие государственные награды, среди которых ордена "За службу Родине", медали "За отличие в охране общественного порядка", "За отвагу", получили более 100 человек. В это же время аналогичные торжества состоялись в Бресте и Могилеве. На прославленном Буйничском поле награды милиционерам и военнослужащим Могилевского, Витебского и Гомельского гарнизонов вручил первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. А в легендарной Брестской крепости награды из рук заместителя министра внутренних дел Сергея Хоменко получили лучшие сотрудники и военнослужащие Брестской и Гродненской областей. Всего по всей стране к наградам были представлены более 200 человек.
Министр внутренних дел Иван Кубраков, награждая сотрудников ведомства, отметил, что государственные награды были вручены сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые обеспечивали охрану общественного порядка:
- Особенно те, кто находился в боевых порядках и обеспечивал охрану общественного порядка на улицах наших городов. Во время тех массовых несанкционированных массовых мероприятий, которые проходили практически по всей республике после 9 августа.
Кубраков отметил, что наград удостоены именно те люди, которые находились на передовой:
- Они несли службу по охране общественного порядка в усиленном варианте.
По мнению Кубракова, награды вручены не только сотрудникам органов внутренних дел, а всех милицейских коллективах, в которых они служат. Кроме этого, Иван Кубраков, обращаясь к сотрудникам милиции, дал напутственное, придя домой, поблагодарить своих родных и близких, потому что на них также оказывалось огромное давление.
- Мы сумели и сумеем защитить нашу Родину, наших граждан и конечно наши семьи. Никому волноваться не надо. Малейшие противоправные действия в адрес наших сотрудников будут пресекаться быстро и четко, - отметил министр внутренних дел.
Отвечая на вопрос журналистов, Иван Кубраков отметил, что сотрудники органов внутренних дел готовы к обеспечению общественного порядка в новогоднюю ночь.
- Все малейшие действия, нарушающие Закон, мы будем очень быстро и четко пресекать. По всей республике сотрудники органов внутренних дел будут нести службу по усиленному варианту. Это касается всех грядущих праздников. Порядок и соблюдение Закона на наших улицах однозначно будет обеспечено, - подчеркнул министр.
Иван Кубраков призвал граждан, которые планируют по традиции в новогоднюю ночью выйти в места массового гуляния, не бояться:
- Спокойно и смело отдыхайте, мы сумеем обеспечить охрану общественного порядка. Для этого имеется все силы и средства.
Среди награжденных наградами самого высокого уровня и Роман Мельник, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. Ему бы вручен Орден "За службу Родине 3 степени":
- Любой человек, который служит Родине, воспринимает награду как оценку его деятельности. Но скажу сразу, что любой руководитель, который получает награду, получает не только оценку его деятельности, а и всех тех подчиненных, которые стоят с ним в одном строю и выполняют свои служебные обязанности. Любая награда - это и груз ответственности.
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