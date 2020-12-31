Сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск МВД по всей стране были вручены государственные награды

Высокие государственные награды, среди которых ордена "За службу Родине", медали "За отличие в охране общественного порядка", "За отвагу", получили более 100 человек. В это же время аналогичные торжества состоялись в Бресте и Могилеве. На прославленном Буйничском поле награды милиционерам и военнослужащим Могилевского, Витебского и Гомельского гарнизонов вручил первый заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. А в легендарной Брестской крепости награды из рук заместителя министра внутренних дел Сергея Хоменко получили лучшие сотрудники и военнослужащие Брестской и Гродненской областей. Всего по всей стране к наградам были представлены более 200 человек.Министр внутренних дел Иван Кубраков, награждая сотрудников ведомства, отметил, что государственные награды были вручены сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые обеспечивали охрану общественного порядка:Кубраков отметил, что наград удостоены именно те люди, которые находились на передовой:По мнению Кубракова, награды вручены не только сотрудникам органов внутренних дел, а всех милицейских коллективах, в которых они служат. Кроме этого, Иван Кубраков, обращаясь к сотрудникам милиции, дал напутственное, придя домой, поблагодарить своих родных и близких, потому что на них также оказывалось огромное давление.Отвечая на вопрос журналистов, Иван Кубраков отметил, что сотрудники органов внутренних дел готовы к обеспечению общественного порядка в новогоднюю ночь.- подчеркнул министр.Иван Кубраков призвал граждан, которые планируют по традиции в новогоднюю ночью выйти в места массового гуляния, не бояться:Среди награжденных наградами самого высокого уровня и Роман Мельник, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. Ему бы вручен Орден "За службу Родине 3 степени":