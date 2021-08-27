Сотрудник ГОК: предприятие открывает перед Петриковом большие перспективы

Об этом журналистам рассказал начальник участка тепловодоснабжения и канализации Петриковского ГОК Анатолий Ткачев, который в район переехал из Солигорска три года назад.
– Перед Петриковом это предприятие открывает большие перспективы, дает городу рост. До строительства такого комбината здесь ничего подобного не было, а значит, были большие проблемы с трудоустройством. Большинство населения уезжало на заработки, например в Украину или в Россию. Сейчас же идет обратный процесс. Люди уезжают со своих насиженных мест, живут, наслаждаются, работают, организовывают семьи, пополняют свой капитал. Вот и я абсолютно не жалею, что остался здесь, – отметил он.
Сравнивая нынешний Петриков и этот же город трехлетней давности, Анатолий Ткачев в первую очередь обращает внимание на развитие инфраструктуры:
– Поменялось все. Абсолютно все. Если раньше я даже не мог никуда выйти прогуляться с маленьким ребенком, то теперь у нас появился хороший спортивный комплекс со стадионом, имеются и развлекательные заведения, можно прийти, как в нормальном большом городе, в пиццерию (это детям также интересно). Открылись крупные магазины в противовес маленьким сельпо со скудным ассортиментом.
Анатолий Ткачев также высказал мнение, что открытие Петриковского ГОК повлияет и на развитие туризма в районе – за счет притока жителей и гостей района, а также за счет дополнительных вложений в развитие инфраструктуры.