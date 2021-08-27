Сотрудник ГОК: предприятие открывает перед Петриковом большие перспективы

– отметил он.Сравнивая нынешний Петриков и этот же город трехлетней давности, Анатолий Ткачев в первую очередь обращает внимание на развитие инфраструктуры:Анатолий Ткачев также высказал мнение, что открытие Петриковского ГОК повлияет и на развитие туризма в районе – за счет притока жителей и гостей района, а также за счет дополнительных вложений в развитие инфраструктуры.