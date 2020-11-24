Сотрудничество системы образования и БПЦ обсудили в Совете Республики

Сотрудничество системы образования с Белорусской православной церковью обсудили сегодня в верхней палате Парламента. В совещании приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, его заместители, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, священнослужители.
Наталья Кочанова напомнила, что в начале ноября Президент встретился с митрополитом Вениамином. Сегодняшняя встреча стала продолжением разговора, начатого на высоком уровне.
– На совещании присутствуют те люди, которые занимаются организацией воспитательного процесса в нашей стране. Мы дадим всем слово для того, чтобы обсудить вопросы, которые касаются нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения на всех уровнях образования. По итогам нашего совещания мы выработаем подходы, которые сегодня можно и нужно развивать, чтобы непростая работа по воспитанию подрастающего поколения была более эффективной, – сказала спикер, открывая встречу.
–Между Белорусской православной церковью и Министерством образования сложилось традиционное сотрудничество, подписан соответствующий договор, регулярно проводятся заседания Координационного совета, – рассказал Игорь Карпенко. – В рамках этой работы мы обращаем особое внимание на вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В школах для учеников 1–8 классов уже внедрены факультативные занятия по основам православной культуры. Сейчас на экспертизе находится соответствующая программа для старшеклассников. Этот факультатив школьники посещают по желанию.
Игорь Карпенко сообщил, что возникла необходимость озвучить некоторые инициативы на уровне Совета Республики:
– Если они будут поддержаны, то в дальнейшем, конечно, будут реализованы в рамках тех договоренностей, которые есть между БПЦ и Министерством образования.
В свою очередь, митрополит Вениамин отметил:
– У нас есть определенные наметки на будущее. Но когда прошла встреча у Александра Григорьевича, мы увидели, что можно сделать еще больше. Долгое время в нашем обществе формировалось понимание, что молодой человек должен быть успешным: хорошо учиться, приобретать определенные знания, заниматься спортом, музыкой. В конце концов поступить в престижный вуз, иметь хороший заработок и уважение в обществе. Но со временем оказалось, что этого недостаточно. Когда люди ориентированы только на эту цель, они больше сконцентрированы на себе, на своем результате и не всегда замечают ближних, других людей. Чтобы воспитывалась духовно развитая молодежь, несомненно, надо несколько изменить и этот вопрос. Молодым людям нужно получать хорошее образование. Но вместе с тем важно, чтобы они любили Родину.
Фото: БЕЛТА
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Сотрудничество системы образования и БПЦ обсудили в Совете Республики
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